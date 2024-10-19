تراجع أرباح فولفو خلال الربع الثالث من العام الجاري

ستوكهولم - (د ب أ):

أعلنت شركة صناعة الشاحنات والحافلات السويدية فولفو تراجع أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي، في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من تراجع الطلب على الشاحنات الثقيلة في أغلب الأسواق.

وقالت الشركة، إن أرباح التشغيل تراجعت إلى 1ر14 مليار كورون (3ر1 مليار دولار)، في حين كان المحللون يتوقعون أرباح تشغيل بقيمة 05ر15 مليار كورون خلال الربع الثالث.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركات صناعة الشاحنات الثقيلة الأوروبية بقيادة فولفو السويدية ودايملر تراك هولدنج الألمانية وتراتون الألمانية تعاني من الضغوط لخفض النفقات مع تراجع الطلب في الأسواق بما في ذلك أوروبا والصين. كما تعاني الشركات من ضغوط الحاجة إلى الاستثمارات المطلوبة للتحول نحو وسائل نقل أقل تلويثا للبيئة. ومازالت مبيعات الشاحنات الكهربائية محدودة بسبب ارتفاع الأسعار ونقص محطات الشحن.

وأعلنت فولفو وصول الطلبيات خلال الربع الثالث إلى 43234 شاحنة، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين. كما تراجعت معدلات التسليم خلال الربع الثالث.

وقال مارتن لوندستيدت الرئيس التنفيذي للشركة إن الطلب على معدات البناء يتباطأ أيضا وبخاصة في أوروبا.

وتتوقع الشركة السويدية تراجع مبيعات الشاحنات الثقيلة في أوروبا خلال العام المقبل إلى 290 ألف شاحنة مقابل 300 ألف شاحنة في أمريكا الشمالية.