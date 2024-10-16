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نصائح مهمة لتركيب الإطارات الشتوية

09:33 ص الأربعاء 16 أكتوبر 2024

الإطارات الشتوية

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شتوتجارت - (د ب أ):

أوصى خبير السيارات الألماني كريستيان كوخ بفحص الإطارات الشتوية جيدا قبل تركيبها؛ حيث ينبغي فحصها من حيث وجود أضرار مثل الشقوق والانبعاجات والأجسام الغريبة العالقة بها.

مشكلة كبيرة

وإذا كان أحد الإطارات متآكلا أكثر من الإطارات الأخرى، فقد يكون ذلك مؤشرا على وجود مشكلة كبيرة تتعلق على سبيل المثال بمجموعة الحركة والتعليق. وعند ملاحظة هذه الأضرار، ينبغي التوجه إلى أحد المراكز الفنية لفحص الإطارات والسيارة.

وشدد كوخ على ضرورة تأمين السيارة جيدا ضد التدحرج بواسطة سنادات متينة عند تغيير الإطارات، مع مراعاة استخدام مرفاع سيارة متين أيضا.

وقد يحتاج المرء أيضا إلى بعض الأدوات، على سبيل المثال لإزالة الصدأ من مسامير العجلات وتنظيف محاور العجلات وضبط ضغط الهواء على القيمة الموصى بها من قبل الشركة المصنعة بعد التخزين.

وينطبق الشيء نفسه على مسامير العجلات، والتي يجب ربطها حتى تصل إلى عزم الربط المحدد، على أن يتم فحصها مرة أخرى بعد السير لمسافة 50 إلى 70 كيلومترا.

الإطارات الشتوية نصائح عالم السيارات
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