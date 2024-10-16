ميني Countryman الجديدة.. أسعار ومواصفات

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لندن - (د ب أ):

أعلنت شركة ميني عن إطلاق أيقونتها Countryman الجديدة نظير سعر يبدأ من 37 ألف و820 يورو.

وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة Countryman الجديدة تأتي بطول 4433 ملم وعرض 1843 ملم وارتفاع 1656، مع قاعدة عجلات بطول 67ر2 متر.

برنامج دفع موسع

ويتوفر للسيارة برنامج دفع موسع يشمل محركات البنزين والديزل ونسخ الدفع الهجين المعتدل والهجين Plug-in والكهربائي الخالص، مع تغطية نطاق يمتد يمتد من 120 كيلووات/163 حصان إلى 230 كيلووات/313 حصان.

وتصل النسخ الكهربائية إلى مدى السير 462 كلم بفضل البطارية سعة 45ر66 كيلووات ساعة. وتتسارع النسخ الكهربائية في أحسن الحالات من الثبات إلى 100 كلم/س في 6ر5 ثانية، في حين تصل السرعة القصوى إلى 180 كلم/س.

وتتسارع نسخة JCW Countryman من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4ر5 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى إلى 250 كلم/س.

وحصلت السيارة الجديدة على تحسينات على نظام التوجيه ومجموعة التعليق، كما تتوفر نسخ بممتص صدمات يخفض هيكل السيارة 15 ملم.

مقصورة داخلية تجمع بين العصرية والكلاسيكية

وتزدان المقصورة الداخلية بأجواء تدمج بين السمات العصرية والجمال الكلاسيكي لموديلات ميني، كما تتوفر حليات باللون الأحمر ومقود رياضي. وبشكل قياسي تأتي السيارة بشاشة لمسية مستديرة بقطر 240 ملم.

وتستند المقصورة الداخلية على مفهوم التصميم بالمواد المعاد تدويرها، والتي تظهر بشكل خاص على لوحة القيادة والمقود والسقف والأرضية. وتسع السيارة ما يصل إلى 1450 لترا من الأمتعة.

وتزخر السيارة بمفهوم استعمال جديد، مع مساعد شخصي ذكي ومساعد الصف الأوتوماتيكي ومساعد توجيه، فضلا عن توفر حزمة أنظمة مساعدة للوصول إلى مستوى القيادة الآلي Level 2.