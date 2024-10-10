بعد طرحها بمصر لأول مرة.. أبرز منافسي هافال جوليون برو الجديدة

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كتب - محمد جمال:

كشف الوكيل المحلي لعلام هافال بالسوق المصري عن أحدث طرازاته جوليون برو 2025 الكروس أوفر الجديدة كليًا التي تطرح رسميًا لأول مرة بالسوق المصري.

تتوفر جوليون برو 2025 في السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي مليون 480 ألف جنيه.

تتوفر جوليون برو 2025 بمحرك تربو سعة 1.5 لتر 4 أسطوانات بقوة 148 حصان و 220 نيوتن متر من عزم الدوران ، وتنطلق من 0 إلى 100 كم/ساعة في 11 ثانية وسرعتها القصوى 170 كم/ساعة

وبعد طرح السيارة جوليون برو الجديدة التي تنتمي لفئة الكروس أوفر، فمن المتوقع أنها ستواجه منافسة شرسة لكثرة المنافسين بهذه الفئة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز منافسي السيارة الصينية هافال جوليون برو الجديدة بالسوق المصري:

سوزوكي فرونكس

تتوفر سوزوكي فرونكس الجديدة في السوق المصري بـ4 فئات بسعر رسمي يبدأ من مليون و350 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و400 ألف جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة تقدم بسعر رسمي مليون 450 ألف جنيه، والفئة الرابعة 2 tone سعرها مليون 500 ألف جنيه.

تقدم سوزوكي فرونكس الجديدة في مصر بمحرك تنفس طبيعي للهواء سعة 1500 سي سي. بقوة 105 حصان متصل بناقل حركة اوتوماتيكي من 4 نقلات.

إم جي RX5-PLUS

تبدأ إم جي RX5 بلس موديل 2025 من مليون و490 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية مليون و 540 ألف جنيه.

تعتمد السيارة الـSUV من إم جي على محرك تربو سعة 1500 سي سي يولد قوة 171 حصان عند 5600 لفة بالدقيقة، عزم أقصي 275 نيوتن. متر بين 2000 و 4000 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 نقلات، تتسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 9.4 ثانية، قبل أن تصل لسرعة قصوي 190 كم/س.

أوبل موكا

تقدم الفئة الوحيدة من أوبل موكا بسعر رسمي مليون و 550 ألف جنيه.

تقدم سيارة أوبل في مصر بمحرك البنزين التربو سعة 1200 سي سي، المتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 نقلات. يولد قوة 130 حصان وعزم أقصى 230 نيوتن. متر.

شانجان UNI-T

تتوفر شانجان UNI-T كروس أوفر الخدمية موديل 2025 بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و385 ألف جنيه للفئة Plus ELITE، ومليون و495 ألف جنيه للفئة Premium الثانية، فيما تباع الفئة Plus FLAGSHIP الثالثة الأغلى في عائلة شانجان بمليون و600 ألف جنيه.

تعمل سيارة UNI-T بمحرك 1.5 لتر توربو بقوة 177 حصانًا يوفر أداءً ديناميكيًا استثنائيًا، مع ناقل حركة Speed WET DCT-7، ونظام توجيه EPS (Speed Sensing)

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