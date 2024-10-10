"أحدث توأم بمصر".. مقارنة تفصيلية بين سوزوكي جراند فيتارا وتويوتا أوربان كروز

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمد جمال:

تصميم - مايكل عادل:

كشفت شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، عن السيارة أوربان كروز الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV الجديدة كليًا، والتي تقدم لأول مرة في السوق المحلي.

وتعد السيارة أوربان كروز التي ستقدمها علامة تويوتا بالسوق المصري انطلاقا من شهر أكتوبر الجاري هي نسخة طبق الأصل لا يفرق بين ما يتم إنتاجه باسم سوزوكي سوى العلامة التجارية وموزعي كل شركة في السوق.

تأتي هذه النماذج كجزء من استراتيجية تويوتا لتوسيع محفظتها وتلبية احتياجات المستهلكين بسيارات اقتصادية تنافسية، وتشمل هذه التشكيلة سيارة سيدان و أخرى SUV وMPV.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية شاملة بين السيارتين الجديدتين تويوتا أوربان كروز التي تطرح لأول مرة بالسوق المصري و سوزوكي جراند فيتارا:

الأبعاد والمساحات

تقدم تويوتا أوربان كروز بأبعاد مناسبة للعائلات، حيث يبلغ طولها 4.345 مم، وعرضها 1.535 مم، وارتفاعها 1.645 مم، ومساحة تخزين خلفية تصل إلى 310 لتر، ويمكن زيادتها إلى 1.147 لتر بعد طي المقاعد الخلفية.

بينما تقدم جراند فيتارا الجديدة بطول 4.345 مم، عرض 1.535 مم، وارتفاع 1.645 مم، تصل مساحة تخزينها الخلفية 310 لتر، تتسع لتصل 1.147 لتر بعد طي المقاعد الخلفية، تقدم على عجلات رياضية قياس 17 بوصة.

المحركات والأداء

تعتمد أوربان كروز على محرك تنفس طبيعي سعة 1.5 لتر، 4 سلندر، يولد قوة 105 حصان، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، ما يوفر أداءً مناسبًا لظروف القيادة المختلفة.

بينما تعتمد سوزوكي جراند فيتارا الجديدة بمحرك تنفس طبيعي للهواء مكون من 4 سلندر سعة 1500 سي سي. بقوة 105 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 نقلات، تصل لسرعة قصوى 170 كم في الساعة.

تجهيزات الأمان

تأتي تويوتا أوربان كروز مزودة بوسائل أمان متطورة، تشمل 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، بالإضافة إلى نظام المساعدة في تثبيت السيارة على المرتفعات، ونظام التخفيف من الانقلاب.

على الجانب الأخر تأتي جراند فيتارا بمواصفات أمان تشتمل 6 وسائد هوائية ونظام ESP مع نظام المساعدة على تثبيت المرتفعات، والتخفيف من الانقلاب، وغيرها من التجهيزات.

التجهيزات والكماليات

تأتي تويوتا أوربان كروز بتصميم عصري مع شبكة أمامية مصنوعة من الكروم، ومصابيح نهارية DRL نحيفة مستوحاة من أحدث طرازات تويوتا العالمية، وعجلات رياضية بقياس 17 بوصة، وشاشة تعمل باللمس بقياس 9 بوصة بدقة عالية، مع دعم لأنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكي، كما توفر السيارة شاشة عرض أمامية، نظام ملاحة، وكاميرا رؤية 360 درجة، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي ونظام صوت متطور Arkamys لتجربة صوتية جيدة.

على الجانب الأخر زودت مقصورة سيارة سوزوكي بشاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصة مع شاشة HD بالإضافة إلى اتصال Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكي، وشاشة عرض أمامية مع نظام ملاحة، وكاميرا عرض 360 درجة، وشاحن لاسلكي ونظام صوت Arkamys.

الأسعار والفئات

تتوفر تويوتا أوربان كروزر الجديدة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و390 ألف جنيه، ومليون و490 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تقدم سوزوكي جراند فيتارا في السوق المصري بسعر يبدأ من مليون 750 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 800 ألف جنيه للفئة الثانية.