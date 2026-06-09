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كنزي دياب أنيقة ونسرين طافش على البحر.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : نوران أسامة

12:22 ص 09/06/2026 تعديل في 11:09 ص
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  • عرض 8 صورة
    عبير صبري ومروة صبري
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    كنزي عمرو دياب
  • عرض 8 صورة
    إنجي المقدم
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    كريم عبد العزيز ونيللي كريم
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    إنجي كيوان تتألق بإطلالة كاجوال
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    منة فضالي
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش في أحدث ظهور لها

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حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض "مصراوي" لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

كريم عبد العزيز

شارك الفنان كريم عبدالعزيز صورة تجمعه بالفنانة نيللي كريم من كواليس تصوير الجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق 3، المقرر عرضه خلال صيف 2027، ونشر كريم الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"

إنجي كيوان

خطفت الفنانة إنجي كيوان الأنظار بأحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور الجديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها فيديو جديدا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من جزر المالديف، ظهرت خلاله بإطلالة صيفية مميزة أثناء استمتاعها بأجواء البحر.

منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت منة الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ومكياج هادئ أبرز ملامح جمالها.

إنجي المقدم

شاركت الفنانة إنجي المقدم صورًا جديدة من عطلتها الصيفية في إيطاليا، بإطلالة أنيقة خطفت أنظار متابعيها، ونشرت الصور من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

عبير صبري

ظهرت الفنانة عبير صبري مع شقيقتها الإعلامية مروة صبري، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وحازت الصور على تفاعل واسع من جمهورها ومحبيها.

كنزي دياب

ظهرت كنزي عمرو دياب بإطلالة جريئة ارتدت خلالها جيبة قصيرة وتيشرت باللون الأبيض، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر جمهورها صورة جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية أنيقة.

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منة فضالي انجي كيوان إنجي المقدم عبير صبري مروة الأزلي كريم عبدالعزيز نيللي كريم كنزي دياب

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