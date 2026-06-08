أعلن النجم رامز جلال عن البوستر الرسمي لفيلم "بيج رامي" المقرر عرضه في السينمات الفترة المقبلة.

ونشر رامز جلال البوستر بطريقة الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، البوستر الرسمي لفيلم بيج رامي والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر".

وظهر رامز جلال في البوستر بشخصية رجل في عمر كبير يرتدي حفاضة وملابس أطفال ويقف على شاطئ البحر حاملًا عوامة وببرونة لبن أطفال.

أحداث فيلم بيج رامي

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الشاب يدعى علاء يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من نسرين طافش، تارا عماد، محمد ثروت، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

اقرأ أيضا:

نسرين طافش تستمتع بأجواء المالديف بإطلالة صيفية جذابة - فيديو

أول تعليق من أصالة قبل حفلها في جدة بقيادة المايسترو مصطفى حلمي



