أعلن الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري عن انطلاق عدد من فعاليات الدورة الـ19 في مدينة المنصورة خلال الفترة من 7 إلى 12 يوليو المقبل، وذلك ضمن استراتيجية المهرجان للتوسع خارج القاهرة والوصول إلى جمهور المحافظات.

محمد رياض يلتقي محافظ الدقهلية

وفي إطار الاستعدادات للدورة الجديدة، عقد الفنان محمد رياض، والدكتور عادل عبده مدير المهرجان اجتماعا مع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والثقافية بالمحافظة، لبحث التجهيزات الخاصة باستضافة الفعاليات.

وأكد رياض أن إقامة فعاليات المهرجان بمدينة المنصورة للمرة الأولى تمثل خطوة مهمة في مسيرة المهرجان نحو نشر الثقافة المسرحية في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن اختيار المنصورة جاء تقديرًا لمكانتها الثقافية الكبيرة ولدورها التاريخي في إثراء الحركة الفنية المصرية.

محمد رياض: نسعى لوصول المسرح للمحافظات

وقال رئيس المهرجان في بيان صحفي: "نسعى لوصول المسرح إلى جمهوره في كل المحافظات، وأن تتحول فعاليات المهرجان إلى حالة ثقافية يشعر بها المواطن في مختلف أنحاء مصر. والمنصورة بما تمتلكه من تاريخ ثقافي وجمهور محب للفنون تستحق أن تكون جزءًا من هذه التجربة".

وأضاف محمد رياض أن فعاليات الدورة الـ19 في المنصورة ستشهد مجموعة متنوعة من العروض المسرحية، والندوات الفكرية، والورش الفنية المتخصصة، بمشاركة نخبة من كبار الفنانين والمسرحيين والنقاد، بما يسهم في اكتشاف المواهب الجديدة ودعم الحركة المسرحية بالمحافظة.

من جهته، أكد الدكتور عادل عبده، مدير المهرجان، أن التعاون المثمر بين إدارة المهرجان ومحافظة الدقهلية سيسهم في تقديم فعاليات تليق بقيمة المهرجان وجمهوره، مشيرًا إلى أن مدينة المنصورة سوف تشهد برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا يعكس مكانة المهرجان القومي للمسرح المصري باعتباره أحد أهم الفعاليات المسرحية في مصر.

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