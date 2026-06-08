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كشفت الفنانة بسنت أبو باشا عن استمتاعها بعطلتها الصيفية بمقاطعة بالي في أندونيسيا.

نشرت بسنت أبو باشا صور من كواليس رحلتها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها مع صديقتها الممثلة الشابة ريم رأفت على شواطئ بالي الساحرة.

اخر مشاركات بسنت أبو باشا في الدراما التلفزيونية

شاركت الفنانة بسنت أبو باشا مؤخرا بعدد من الأعمال التلفزيونية التي عرضت ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وهما مسلسل "حكاية نرجس" بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور، ومسلسل "حد أقصى" بطولة الفنانة روجينا.

اخر مشاركات بسنت أبو باشا على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات بسنت أبو باشا على شاشة السينما بفيلم "ولنا في الخيال حب" عام 2025.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تقتحم حياته طالبة، وتتطور الأحداث بحيث يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه بوقوعه أيضًا في حبها.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، فريدة رجب، سيف حميده، تأليف وإخراج سارة رزيق.

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