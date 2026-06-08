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هالة سرحان تحتفل بعقد قران ابنة وزيرة الثقافة جيهان زكي.. وتنشر صورًا من الحفل

كتب : سهيلة أسامة

03:08 م 08/06/2026
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شاركت الإعلامية هالة سرحان متابعيها صورًا من حفل عقد قران جيلان، ابنة الدكتورة جيهان زكي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وأُقيم الحفل قبل أيام في أجواء عائلية بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة.


تعليق الإعلامية هالة سرحان

ووجهت هالة سرحان رسالة للعروس، وكتبت: "مع ست العرايس جيلان كريمة وزيرة الثقافة د. جيهان زكي.. فرح كله حب ومودة وبساطة، والمهم هو فرحتنا بالعروس الجميلة الرقيقة المهذبة، ومشاركة د. جيهان فرحة أم العروسة. فرح لطيف وبديع في الوقت ذاته، وكم الورود البيضاء أضفى روعة وجمالًا ورومانسية".

وأضافت: "شكراً يا أجمل عروسة وأرق من الرقة، وسعدت بحضور الفرح مع صديقتي الغالية الدكتورة صبورة السيد".

نجوم الفن في زفاف ابنة جيهان زكي

وشهدت المناسبة حضور عدد من نجوم الفن والإعلام، من بينهم يسرا، شيماء سيف، بسمة وهبة، إلى جانب هالة سرحان، والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين.

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هالة سرحان جيهان زكي يسرا

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