تصدر اسم الفنانة غادة عادل تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

غادة عادل في برنامج "صاحبة السعادة"

وكشفت غادة عادل خلال اللقاء تفاصيل علاقتها بأبنائها، كما تحدثت عن فقدانها للوزن خلال فترة قصيرة، وأسباب قلة ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لا تجيد التعامل مع السوشيال ميديا وتفضل الابتعاد عنها.

كما تطرقت غادة إلى أزمة صحية ونفسية مرت بها خلال السنوات الماضية، كيف تمكنت من تجاوز تلك المرحلة والعودة لممارسة حياتها بشكل طبيعي.

آخر أعمال غادة عادل الفنية

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عادل فيلم "فيها إيه يعني"، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية الرومانسية.

ويشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتال عبدالعزيز، وهو من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.

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