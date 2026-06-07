علقت الإعلامية همسة إمام على تداول سيرتها الذاتية وصورها عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية على أنها زوجة الفنان خالد سرحان، مؤكدة أن الأمر جاء نتيجة تشابه في الأسماء.

أول تعليق من همسة إمام

وكتبت همسة إمام عبر حسابها على "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة: "طول الوقت بسمع عن غرائب وطرائف تشابه الأسماء، وعمري ما تخيلت إني أمر بحاجة زي دي، أصل صعب يبقى فيه 2 همسة إمام في الوسط الفني والإعلامي، لكن المعجزة حصلت".

وأضافت: "الفنان خالد سرحان ظهر لأول مرة مع زوجته في حفل زفاف، ويبدو أن اسمها قريب من اسمي أو لأي سبب آخر لا أعرفه، فالزملاء في المواقع والصفحات الفنية حبوا يجودوا ويكتبوا خلفية عن زوجة خالد سرحان، فخدوا اسمي الثلاثي وسيرتي الذاتية (Copy) وحطوها في تقاريرهم (Paste) مع صورة خالد وحرمه، وأحيانًا كمان أضافوا صوري إلى التقارير".

وتابعت: "بناءا عليه، أرجو من القائمين على هذه الصفحات تعديل المواد المنشورة بما لا يخالف القانون ولا يؤدي إلى أي لبس أو سوء تفاهم، ولا عزاء لمن لا يتحرى الدقة ويحافظ على المصداقية في الأخبار المتداولة".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا خلال الساعات الماضية صورا ومعلومات تخص الإعلامية همسة إمام على أنها زوجة الفنان خالد سرحان، بعد ظهور زوجته في حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة، وهو ما أثار حالة من الجدل والبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

خالد سرحان في رمضان 2026

وشارك الفنان خالد سرحان في مسلسل "المداح.. أسطورة النهاية"، الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وشارك في بطولة المسلسل إلى جانب حمادة هلال كل من هبة مجدي، ودنيا عبدالعزيز، وحمزة العيلي، ومفيد عاشور، وعلاء مرسي، وخالد أنور، وعفاف رشاد، وجمال عبدالناصر، وفاتن سعيد، وهو من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.



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