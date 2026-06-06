أنت اللي علمت أخويا السجاير.. محمد الصاوي يكشف عن موقف جمعه بالزعيم عادل

بعد تجديد حبسه في قضية نخنوخ.. 20 صورة لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد

"أم فخورة".. روجينا تحتفل بتخرج ابنتها مريم وتشارك الجمهور صورًا من الحفل

يواصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج لمسلسل "الأمير" الذي يجمع نخبة من ألمع النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم على رأسهم النجم أحمد عز والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

نشر تركي مقطع فيديو من كواليس التصوير عبر صفحته على "فيسبوك" وكتب: "مشاهد من مسلسل الأمير بطولة النجم الكبير أحمد عز ونخبة من النجوم والمفاجآت، يظهر في الفيديو النجم العالمي Pedro Alonso (برلين) بالتوفيق ان شاءالله وكل هذا يصب في مصلحة الصناعة ورفع المحتوى العربي".

تركي آل الشيخ يحتفل بنجاح فيلم "7 Dogs"

يواصل تركي آل الشيخ الاحتفال بالنجاح الجماهيري الكبير الذي يحققه فيلم "7 Dogs" بدور العرض السينمائي، إذ حقق الفيلم منذ بداية عرضه 27 مايو الماضي وحتى الآن إيرادات بلغت 13.414.891 مليون دولار، بإجمالي تذاكر مباعة 1.768.867 مليون تذكرة.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي.

تركي آل الشيخ يستعد لنزال "ليلة الأبطال" ضمن فعاليات "موسم الرياض"

كشف المستشار تركي آل الشيخ مؤخرا عن طرح تذاكر النزال المنتظر بعنوان "ليلة الأبطال" ضمن بطولة "WWE " الخاصة بمصارعة المحترفين المقرر إقامته ضمن فعاليات "موسم الرياض" يوم 27 يونيو الجاري.

نشر تركي مقطع فيديو ترويجي للنزال المرتقب عبر صفحته على "X" وكتب: "إطلاق تذاكر عرض wwe night of champions، المملكة أرينا يوم 27 يونيو".

اقرأ أيضا:

3 لقطات مثيرة تصدرت منصات التواصل الاجتماعي من زفاف ابنة شقيق عماد زيادة- صور





شيرين عبدالوهاب تتصدر تريند "جوجل" لهذا السبب



