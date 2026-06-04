أعلنت منصة "يانجو بلاي" عن عرض فيلم "بنسيون دلال" على منصتها يوم 11 يونيو الجاري، بعد النجاح الذي حققه خلال فترة عرضه في دور السينما.

أحداث فيلم بنسيون دلال

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، يناقش عددا من القضايا والمشكلات التي يواجهها الشباب، من خلال قصة أب يعول خمسة أبناء، وما يمرون به من مواقف وأزمات مختلفة.

إيرادات فيلم بنسيون دلال

وحقق فيلم "بنسيون دلال" إيرادات تجاوزت 47 مليون جنيه خلال فترة عرضه بدور السينما في مصر والسعودية والإمارات، بما يعادل نحو 3 ملايين دولار.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من بيومي فؤاد، عمر متولي، غادة طلعت، محمود حافظ، وليد فواز، محمد رضوان، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، وخالد سرحان، ومن تأليف شادي الرملي وحسين نيازي، وإخراج شادي الرملي

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