إعلان

بينهن هنا الزاهد وكارولين عزمي.. 25 صورة لنجمات الفن أمام البحر بملابس صيفية

كتب : هاني صابر

10:00 ص 04/06/2026
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    بوسي (2)
  • عرض 25 صورة
    بوسي (1)
  • عرض 25 صورة
    بوسي (5)
  • عرض 25 صورة
    بوسي
  • عرض 25 صورة
    جوري بكر (1)
  • عرض 25 صورة
    جوري بكر (2)
  • عرض 25 صورة
    جوري بكر
  • عرض 25 صورة
    علا رشدي (3)
  • عرض 25 صورة
    علا رشدي (4)
  • عرض 25 صورة
    علا رشدي (1)
  • عرض 25 صورة
    كارولين عزمي (1)
  • عرض 25 صورة
    كارولين عزمي (2)
  • عرض 25 صورة
    علا رشدي (1)
  • عرض 25 صورة
    كارولين عزمي (3)
  • عرض 25 صورة
    كارولين عزمي (4)
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد (1)
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد (3)
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد (2)
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد (5)
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد (7)
  • عرض 25 صورة
    هدى الاتربي (2)
  • عرض 25 صورة
    هدى الاتربي (1)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد (1)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحرص عدد من نجمات الفن على الهروب من ضغوط التصوير والعمل للاستمتاع بأوقاتهن أمام شواطئ البحر، وقضاء أغلب أوقاتهن الصيفية في السفر إلى الأماكن والمدن الساحلية، سواء في مصر أو بالدول الأخرى والوجهات العالمية الشهيرة التي يرغبن في زيارتها، كنوع من تغيير الأجواء، ورؤية مناطق جديدة في العالم، وتجديد الطاقة، واستكشاف أماكن سياحية جديدة.

نجمات يستمتعن بالصيف


ودائما ما تشارك النجمات لحظاتهن السعيدة التي يستمتعن فيها بأجوائهن الصيفية عبر حساباتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أمام جمهورهن من جميع أنحاء الوطن العربي.

نجمات الفن أمام البحر


ومن الفنانات اللاتي شاركن صورهن أمام البحر، هدى الإتربي التي خطفت الأنظار بإطلالاتها الصيفية الأنيقة. هنا الزاهد التي تميزت إطلالتها بألوان مبهجة وطابع "كاجوال". مايان السيد التي ظهرت وهى تستمتع بالأجواء أمام البحر. كارولين عزمي وجوري بكر اللتان شاركتا الجمهور لقطات عفوية تعكس أجواء الاسترخاء. بوسي وعلا رشدي اللتان ظهرتا في حالة من البهجة والمرح خلال عطلتيهما الصيفية.


اقرأ أيضا:
في ذكرى رحيلها الأولى.. كيف حصلت سميحة أيوب على لقب سيدة المسرح العربي؟

بعد أزمة الملحنين.. نادر حمدي يوجه رسالة لصناع الموسيقى

كارولين عزمي جوري بكر هنا الزاهد هدى الاتربي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

إطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل بعد رصد مسيرة.. والجيش: الحادث انتهى ولا
أخبار مصر

إطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل بعد رصد مسيرة.. والجيش: الحادث انتهى ولا
عبد المنعم سعيد يدعو لمنظومة أمنية جديدة تواجه سياسات ترامب وتكبح التصعيد
أخبار مصر

عبد المنعم سعيد يدعو لمنظومة أمنية جديدة تواجه سياسات ترامب وتكبح التصعيد
احذر هذه العادات اليومية.. قد تزيد خطر الإصابة بالجلطات الدماغية
نصائح طبية

احذر هذه العادات اليومية.. قد تزيد خطر الإصابة بالجلطات الدماغية
حمودة لـ"مصراوي": بيان أسرة نخنوخ حسم موقفي.. ولن أدافع عن المتهم بالتعدي
حوادث وقضايا

حمودة لـ"مصراوي": بيان أسرة نخنوخ حسم موقفي.. ولن أدافع عن المتهم بالتعدي
"مفصول من كلية الألسن وهارب من المشدد".. تفاصيل القبض على طبيب قلب شهير
حوادث وقضايا

"مفصول من كلية الألسن وهارب من المشدد".. تفاصيل القبض على طبيب قلب شهير

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان