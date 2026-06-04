تحرص عدد من نجمات الفن على الهروب من ضغوط التصوير والعمل للاستمتاع بأوقاتهن أمام شواطئ البحر، وقضاء أغلب أوقاتهن الصيفية في السفر إلى الأماكن والمدن الساحلية، سواء في مصر أو بالدول الأخرى والوجهات العالمية الشهيرة التي يرغبن في زيارتها، كنوع من تغيير الأجواء، ورؤية مناطق جديدة في العالم، وتجديد الطاقة، واستكشاف أماكن سياحية جديدة.

نجمات يستمتعن بالصيف



ودائما ما تشارك النجمات لحظاتهن السعيدة التي يستمتعن فيها بأجوائهن الصيفية عبر حساباتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أمام جمهورهن من جميع أنحاء الوطن العربي.

نجمات الفن أمام البحر



ومن الفنانات اللاتي شاركن صورهن أمام البحر، هدى الإتربي التي خطفت الأنظار بإطلالاتها الصيفية الأنيقة. هنا الزاهد التي تميزت إطلالتها بألوان مبهجة وطابع "كاجوال". مايان السيد التي ظهرت وهى تستمتع بالأجواء أمام البحر. كارولين عزمي وجوري بكر اللتان شاركتا الجمهور لقطات عفوية تعكس أجواء الاسترخاء. بوسي وعلا رشدي اللتان ظهرتا في حالة من البهجة والمرح خلال عطلتيهما الصيفية.



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