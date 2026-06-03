أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تحقيق فيلم "سفن دوجز - 7Dogs" أعلى افتتاحية في تاريخ شباك التذاكر المصري.

وتصدر فيلم 7dogs قائمة أعلى الافتتاحيات في تاريخ شباك التذاكر المصري خلال أسبوعه الأول، بإيرادات بلغت مائة وواحد وثلاثون مليونًا وأربعمائة وواحد ألف ومائة وأربعة وأربعون جنيهًا.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائمة أعلى 10 افتتاحيات في تاريخ السوق المصري كالتالي:

1- 7 دوجز: 131,401,144 مليون جنيه

2- ولاد رزق 3: 92,465,136 مليون جنيه

3- برشامة: 89,511,727 مليون جنيه

4- سيكو سيكو: 71,256,661 مليون جنيه

5- ولاد رزق 2: 42,883,892 مليون جنيه

6- الحريفة 2: 41,065,411 مليون جنيه

7- المشروع إكس: 29,811,700 مليون جنيه

8- الشاطر: 24,988,555 مليون جنيه

9- الفيل الأزرق 2: 22,056,897 مليون جنيه

10- كيرة والجن: 21,571,507 مليون جنيه.

إيرادات أول يوم للفيلم في سينما مصر والسعودية

كما سجل الفيلم إيرادات بلغت 708,835 ألف دولار في أول يوم عرض داخل المملكة العربية السعودية، بينما حقق في مصر 482,421 ألف دولار، ليُسجل بذلك أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية.

أبطال فيلم "7Dogs"

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان، والفيلم من قصة المستشار تركي آل الشيخ.

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