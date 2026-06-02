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الفنانة هيفاء وهبي تُحيي ثاني حفلاتها في مصر

كتب : مصطفى حمزة

01:29 م 02/06/2026 تعديل في 04/06/2026
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    هيفاء تستعد للحفل
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    هيفاء تغني
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    هيفاء ترقص مع فرقتها
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    هيفاء ع المسرح
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    هيفاء وهبي تغني
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    هيفاء وهبي بحفل الزمالك
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    هيفاء ترقص
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    هيفاء و الجمهور

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قدمت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، أحدث أغانيها "شو المطلوب" في ثاني حفل لها في القاهرة

وأحيت هيفاء وهبي، الحفل بمشاركة فرقتها الاستعراضية، في أحد الملاهي الليلية في منطقة الزمالك، مساء أمس الإثنين الموافق 1 يونيو.

تفاصيل حفل هيفاء وهبي

وحرصت الفنانة هيفاء وهبي على تقديم أحدث أغانيها "شو المطلوب" في حفلها، وشاركها الغناء على المسرح الفنان حسن أبو الروس.

كما قدمت النجمة هيفاء وهبي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها، وسط تفاعل حضور الحفل.

صناع أغنية هيفاء وهبي "شو المطلوب"

وطرحت أغنية "شو المطلوب" في موسم عيد الأضحى، عبر قناة هيفاء وهبي في موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان رامي شلهوب وتوزيع جمال ياسين.

يذكر أن هيفاء وهبي، أحيت يوم 7 مايو الماضي الحفل الأول لها في مصر، عقب إعلان محاميها شريف حافظ حصولها على حكم قضائي بإلغاء قرار مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، منعها من الغناء في مصر، والذي صدر في مارس 2025.

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