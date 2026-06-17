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ميرنا جميل تتألق بفستان أسود طويل.. والجمهور: "أحلى واحدة تلبس أسود"

كتب : نوران أسامة

12:13 م 17/06/2026
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    ميرنا جميل تخطف الأنظار
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    أحدث ظهور للفنانة ميرنا جميل
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    ميرنا جميل تتألق بفستان أسود أنيق

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لفتت الفنانة ميرنا جميل الأنظار بأحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور الجديدة التي حظيت بتفاعل واسع من متابعيها.

إطلالة أنيقة لـ ميرنا جميل

ونشرت ميرنا جميل الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا أسود طويلا بتصميم "الكاب"، واعتمدت مكياجا هادئا أبرز ملامحها.

تعليقات الجمهور على الصور

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير، وجاءت أبرز التعليقات: "ملكة في الأسود ما شاء الله"، "الشمس والقمر عيونك إنتي"، "أجمل واحدة شافتها عيني"، "خطيرة"، "والله زي القمر"، "عسلية"، و"أحلى واحدة تلبس أسود".

آخر ظهور لـ ميرنا جميل

وكان آخر ظهور للفنانة ميرنا جميل خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "الكراش"، الذي أقيم الأسبوع الماضي، حيث تألقت بإطلالة كاجوال جريئة، مرتدية جامبسوت من الجينز باللون الأزرق الفاتح بتصميم دون أكمام.

وشهد العرض الخاص حضور عدد من أبطال وصناع الفيلم، من بينهم ميرنا جميل، مريم الجندي، والراقصة جوهرة.

آخر أعمال ميرنا جميل

وتشارك ميرنا جميل في بطولة فيلم "الكراش" إلى جانب أحمد داود، شيرين رضا، ومريم الجندي، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

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