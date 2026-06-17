نعت الفنانة مادلين طبر الفنان الراحل محمد مرزبان، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل متأثرا بإصاباته البالغة إثر حادث تعرض له أثناء قيادته دراجة نارية على طريق الإسماعيلية.

مادلين طبر تنعى الفنان الراحل محمد مرزبان

وكتبت مادلين عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك": "يا مرزبان الأدب والاحترام في زمن السوقية والنفسنة.. الله يرحمك، أنت الآن في عالم لا صراع رخيص فيه.. ربنا يلطف بيك".

وفاة الفنان محمد مرزبان

وكان الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أعلن خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتب: "الدوام لله.. الفنان محمد مرزبان".

وكان الفنان الراحل تعرض لحادث سير قبل أيام، نقل على إثره إلى أحد مستشفيات محافظة الإسماعيلية، وخضع للعلاج داخل العناية المركزة.

آخر أعمال محمد مرزبان

وكان آخر ظهور فني للفنان الراحل من خلال مشاركته في مسلسل "ورد على فل وياسمين"، الذي يعرض حاليا عبر منصة "شاهد"، وحقق تفاعلا واسعا بين الجمهور خلال الفترة الماضية.

وشارك في بطولة المسلسل كل من صبا مبارك، أحمد عبدالوهاب، فدوى عابد، هديل حسن، سلوى محمد علي، ميمي جمال، وإسماعيل فرغلي، وهو من إخراج محمود عبدالتواب وتأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي.

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