نعى الفنان إسماعيل فرغلي الفنان محمد مرزبان، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية عن عمر ناهز 64 عاما، وذلك بعد أيام من تعرضه لحادث على طريق الإسماعيلية.

إسماعيل فرغلي ينعى محمد مرزبان

ونشر فرغلي صورة أرشيفية للفنان الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى الله رحمه الله الأخ والزميل العزيز محمد مرزبان، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وأحباءه الصبر والسلوان".

إعلان وفاة محمد مرزبان

وكان الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أعلن خبر وفاة الفنان محمد مرزبان عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتب مكرم: "الدوام لله، الفنان محمد مرزبان".

تعرضه لحادث قبل وفاته

يذكر أن الفنان محمد مرزبان تعرض لحادث منذ أيام على طريق الإسماعيلية، وتم نقله على إثره إلى إحدى مستشفيات محافظة الإسماعيلية لتلقي العلاج، قبل أن يُعلن عن وفاته خلال الساعات الماضية.

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