إعلان

"الأخ والزميل العزيز".. إسماعيل فرغلي ينعى الفنان محمد مرزبان

كتب : نوران أسامة

11:17 ص 17/06/2026 تعديل في 11:18 ص

الفنان إسماعيل فرغلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نعى الفنان إسماعيل فرغلي الفنان محمد مرزبان، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية عن عمر ناهز 64 عاما، وذلك بعد أيام من تعرضه لحادث على طريق الإسماعيلية.

إسماعيل فرغلي ينعى محمد مرزبان

ونشر فرغلي صورة أرشيفية للفنان الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى الله رحمه الله الأخ والزميل العزيز محمد مرزبان، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وأحباءه الصبر والسلوان".

إعلان وفاة محمد مرزبان

وكان الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أعلن خبر وفاة الفنان محمد مرزبان عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتب مكرم: "الدوام لله، الفنان محمد مرزبان".

تعرضه لحادث قبل وفاته

يذكر أن الفنان محمد مرزبان تعرض لحادث منذ أيام على طريق الإسماعيلية، وتم نقله على إثره إلى إحدى مستشفيات محافظة الإسماعيلية لتلقي العلاج، قبل أن يُعلن عن وفاته خلال الساعات الماضية.

إسلام فرغلي ينعى محمد مرزيان

اقرأ أيضا:
وفاة الفنان محمد مرزبان متأثرًا بإصابته في حادث على طريق الإسماعيلية

بعد شائعات الطلاق ..20 صورة جمعت نسرين طافش وزوجها

محمد مرزبان منير مكرم إسماعيل فرغلي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

دون فوز وهزائم كبرى.. حصاد العرب في الجولة الأولى من كأس العالم 2026
كأس العالم 2026

دون فوز وهزائم كبرى.. حصاد العرب في الجولة الأولى من كأس العالم 2026
أول أردني.. علي علوان يكتب اسمه في تاريخ كأس العالم
كأس العالم 2026

أول أردني.. علي علوان يكتب اسمه في تاريخ كأس العالم
5 أبراج شديدة الغيرة ولا تتحمل رؤية غيرها في القمة
علاقات

5 أبراج شديدة الغيرة ولا تتحمل رؤية غيرها في القمة
وفاة الفنان محمد مرزبان متأثرًا بإصابته في حادث على طريق الإسماعيلية
زووم

وفاة الفنان محمد مرزبان متأثرًا بإصابته في حادث على طريق الإسماعيلية

بعد شائعات الطلاق ..20 صورة جمعت نسرين طافش وزوجها
زووم

بعد شائعات الطلاق ..20 صورة جمعت نسرين طافش وزوجها

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

الأرجنتين

الأرجنتين

3 0

04:00

الجزائر

الجزائر

كأس العالم

إنجلترا

إنجلترا

- -

23:00

كرواتيا

كرواتيا

كأس العالم

النمسا

النمسا

3 1

07:00

الأردن

الأردن

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يهبط دون 50 جنيها لأول مرة منذ 3 أشهر ونصف
"3 سيارات وصفعة على الوجه".. ماذا قال محامي المجني عليه في قضية صبري نخنوخ؟ | انفراد
وفاة الفنان محمد مرزبان متأثرًا بإصابته في حادث على طريق الإسماعيلية