وجه الفنان خالد سليم، رسالة دعم للاعبي المنتخب المصري، قبل انطلاق مباراته المرتقبة أمام منتخب بلجيكا ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

دعم خالد سليم لمنتخب مصر

وكتب خالد سليم، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "يلا بينا نشجع منتخبنا، وراكم دايما".

مباراة مصر وبلجيكا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره البلجيكي في تمام العاشرة مساء اليوم على ملعب "لومن فيلد" بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة السابعة، في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

مشاركات خالد سليم في دراما رمضان 2026

يذكر أن، خالد سليم شارك في بطولة مسلسل "مناعة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وضم المسلسل نخبة من النجوم، بينهم هند صبري، وأحمد خالد صالح، ومها نصار، ورياض الخولي، وكريم قاسم، ومحمد أنور، وهدى الإتربي، وميمي جمال، وهو من تأليف عباس أبو الحسن وإخراج حسين المنباوي.

كما شارك خالد سليم في مسلسل "المصيدة" إلى جانب الفنانة حنان مطاوع، وهو من تأليف مصطفى أبو سيف وإخراج يحيى حمزة.

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