وجه الفنان محمد التاجي انتقادات لإحدى المطربات، دون أن يكشف عن اسمها، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

محمد التاجي ينتقد مطربة شهيرة

وكتب التاجي: "المطربة اللي بتطلع على المسرح بعد ما الأوركسترا يبتدي عزف المقدمة الموسيقية للأغنية اللي هتغنيها، ده يعتبر عدم احترام للعازفين والمايسترو والملحن اللي تعب نفسه في تلحين الأغنية".

وأضاف: "الست أم كلثوم كانت الستارة بتتفتح وهي قاعدة وسط فرقتها، عزوتها، وكمان عبدالحليم حافظ وفايزة أحمد ووردة ونجاة الصغيرة وشادية.. كل الكبار مفيش حد فيهم عمل اللي بتعمليه ده".

وتابع: "وحاجة تانية، بطلي تغني أغاني الست أم كلثوم، لأن أم كلثوم ما كانتش بتغني بالطريقة اللي إنتي بتغني بيها أغانيها، فبتبوظي كل العظمة اللي سابتهالنا في تراثها الفني العظيم وبتشوهيه".

آخر أعمال الفنان محمد التاجي

يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمد التاجي كان مشاركته في مسلسلي "جودر 2 – ألف ليلة وليلة"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري، وبطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، وليد فواز، تارا عماد، غادة طلعت، ومسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا وطارق لطفي.

اقرأ أيضًا:

حفيد عبدالحليم حافظ يخوض أولى تجاربه الغنائية ويطرح أغنية أجمل صدفة





"ابني البكري".. محمد محمود عبدالعزيز يهنئ شقيقه كريم بعيد ميلاده





ماذا قالت سهير جودة عن الحالة الصحية للفنان أحمد عبدالعزيز ؟





20 صورة سلاف فواخرجي مع زوجها في حفل تخرج نجلها من الجامعة





ماذا قالت سهير جودة عن الحالة الصحية للفنان أحمد عبدالعزيز ؟



