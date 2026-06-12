تستمتع الفنانة منة فضالي بعطلتها الصيفية، ونشرت صورا جديدة عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت منة فضالي في الصور مرتدية إطلالة صيفية وهي تستمتع بأشعة الشمس خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وانهالت عليها التعليقات:" زي القمر، جميلة، شبه الأطفال، يومك جميل".

آخر مشاركات منة فضالي في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات منة فضالي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "وننسى اللي كان" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

كواليس مسلسل "وننسى اللي كان"

تدور أحداث المسلسل حول النجمة جليلة التي تجد نفسها محاصرة في شباك تهديد غامض يحول حياتها لساحة مطاردة؛ وهنا يتقاطع طريقها مع بدر، المقاتل المحترف الذي اعتزل الحلبات ليجد نفسه في مواجهة من نوع آخر كحارس شخصي لها. ومع تصاعد وتيرة الخطر، تذوب الحدود بين الواجب والمشاعر، ليتحول بدر من درع واق لشريك في معركة عشق لا تخضع لقواعد الفنون القتالية، حيث يصبح الحفاظ على الحب أصعب بكثير من الحفاظ على الحياة.

وشارك ببطولة المسلسل كل من كريم فهمي، خالد سرحان، محمد لطفي، منة فضالي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري.

أعمال تنتظر عرضها منة فضالي قريبا

تشارك الفنانة منة فضالي ببطولة مسلسل "قلب شمس" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، حيث يسلط الضوء على العلاقات الأسرية والمواقف الإنسانية المختلفة والمؤثرة التي يواجهها الأفراد في المجتمع المصري.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من النجمة يسرا، محمد سامي، درة، إنجي المقدم، سوسن بدر، انتصار، تأليف وإخراج محمد سامي.

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