إعلان

بالشورت..منة فضالي تنشر مجموعة صور والجمهور يعلق

كتب : مروان الطيب

06:14 م 12/06/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    منة فضالي تستمتع بعطلتها الصيفية في أحدث ظهور (1)
  • عرض 7 صورة
    منة فضالي تستمتع بعطلتها الصيفية في أحدث ظهور (4)
  • عرض 7 صورة
    منة فضالي تستمتع بعطلتها الصيفية في أحدث ظهور (5)
  • عرض 7 صورة
    منة فضالي تستمتع بعطلتها الصيفية في أحدث ظهور (2)
  • عرض 7 صورة
    منة فضالي تستمتع بعطلتها الصيفية في أحدث ظهور (6)
  • عرض 7 صورة
    منة فضالي تستمتع بعطلتها الصيفية في أحدث ظهور (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستمتع الفنانة منة فضالي بعطلتها الصيفية، ونشرت صورا جديدة عبر حسابها على انستجرام.
ظهرت منة فضالي في الصور مرتدية إطلالة صيفية وهي تستمتع بأشعة الشمس خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.
وانهالت عليها التعليقات:" زي القمر، جميلة، شبه الأطفال، يومك جميل".

آخر مشاركات منة فضالي في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات منة فضالي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "وننسى اللي كان" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

كواليس مسلسل "وننسى اللي كان"

تدور أحداث المسلسل حول النجمة جليلة التي تجد نفسها محاصرة في شباك تهديد غامض يحول حياتها لساحة مطاردة؛ وهنا يتقاطع طريقها مع بدر، المقاتل المحترف الذي اعتزل الحلبات ليجد نفسه في مواجهة من نوع آخر كحارس شخصي لها. ومع تصاعد وتيرة الخطر، تذوب الحدود بين الواجب والمشاعر، ليتحول بدر من درع واق لشريك في معركة عشق لا تخضع لقواعد الفنون القتالية، حيث يصبح الحفاظ على الحب أصعب بكثير من الحفاظ على الحياة.

وشارك ببطولة المسلسل كل من كريم فهمي، خالد سرحان، محمد لطفي، منة فضالي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري.

أعمال تنتظر عرضها منة فضالي قريبا

تشارك الفنانة منة فضالي ببطولة مسلسل "قلب شمس" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية.
تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، حيث يسلط الضوء على العلاقات الأسرية والمواقف الإنسانية المختلفة والمؤثرة التي يواجهها الأفراد في المجتمع المصري.
ويشارك ببطولة المسلسل كل من النجمة يسرا، محمد سامي، درة، إنجي المقدم، سوسن بدر، انتصار، تأليف وإخراج محمد سامي.

اقرأ أيضا:
بينهم إياد نصار.. نجوم الفن يحتفلون بانطلاق بطولة كأس العالم 2026- صور

فيلم Dogs7 يبيع أكثر من مليوني تذكرة وإيراداته تتجاوز 15.9 مليون دولار

منة فضالي نجوم الفن موسم الصيف

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

إريك هدسون لمصراوي: "المصريون شغوفون بوطنهم".. وهذا سر إعجابي بهم
كأس العالم 2026

إريك هدسون لمصراوي: "المصريون شغوفون بوطنهم".. وهذا سر إعجابي بهم
هل تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع الوزارة؟.. مصدر بالتعليم يجيب
مدارس

هل تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع الوزارة؟.. مصدر بالتعليم يجيب
ياسمين عبدالعزيز تشارك جمهورها صورًا جديدة تجمعها بـ أحمد السقا
سينما

ياسمين عبدالعزيز تشارك جمهورها صورًا جديدة تجمعها بـ أحمد السقا

الفوز الأول.. الذكاء الاصطناعي يتوقع مشوار منتخب مصر في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026

الفوز الأول.. الذكاء الاصطناعي يتوقع مشوار منتخب مصر في كأس العالم 2026
مكافآت اقتصادية مقابل النووي.. مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل مسودة اتفاق إيران
شئون عربية و دولية

مكافآت اقتصادية مقابل النووي.. مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل مسودة اتفاق إيران

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كندا

كندا

- -

22:00

البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

كأس العالم

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

2 1

05:00

التشيك

التشيك

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان