رد المطرب الشعبي سعد الصغير، على الإدعاءات التي طالته من قبل طليقته الراقصة شمس خلال الساعات الماضية.

رد سعد الصغير على ادعاءات الراقصة شمس

وقال سعد الصغير، في بث مباشر عبر حسابه على فيسبوك: "الست دي كل الموضوع معاها فلوس، وعايزة تبتذني فقط لا غير، من 2009 عملت نفس الموضوع ده، وراحت عملتلي قضية، والحمد لله اتحفظت عشان هي كانت كذابة، ومعايا ما يثبت الكلام ده".

وتابع: "واحد خطف واحدة ومعاها 3 وأختها.. يعني أنا خطفت 4 أشخاص، طب أنا عايز أختك تطلع تقول إنها اتخطفت، وليه الواحد يخطف واحدة في الشهر السابع ويسقطها اشمعنى السابع ليه مش السادس، طب انتي مش عارفة طريق الدكتور ده والعيادة ما تروحي تبلغي عنه".

واستكمل: "طول ما هى بتاخد فلوس مش هتتبلى على حد، وبعتت لصديقي فيديو وقالتله لو مبعتليش 10 ألاف دولار وحياة أمه لنزله".

رد سعد الصغير على قصة وصولات الأمانة

وأوضح: "هى بتقول اني خطفتها وكان معاها 4 وروحت معاها الفيلا ومضيتها دفتر وصولات أمانة، يعني أنا من 2009 معملتش حاجة بوصولات الأمانة دي وحبستها وخلصت من ادعائاتها عليا".

وأضاف: "هي متقدرش تيجي مصر، عشان عليها حكم بالحبس 10 سنوات لأنها خاطفة بنت وسافرت من دبي على تركيا".

بلاغ الراقصة شمس للنائب العام

وكان محام وكيلا عن الراقصة "شمس"، تقدم ببلاغ إلى المستشار النائب العام، الأربعاء، يحمل رقم 117-1765، طالب فيه بإعادة فتح التحقيق في القضية رقم 23225 لسنة 2011 جنايات سيدي جابر، والمتعلقة بواقعة خطف وإجهاض سيدة، لإضافة أقوال جديدة في القضية.

وطالب بسماع أقوال شمس عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، نظرا لإقامتها خارج البلاد بسبب ظروف عملها، مؤكدا أن هناك تفاصيل جديدة تتعلق بالواقعة تستوجب إعادة التحقيق مرة أخرى.

وأشار البلاغ إلى اتهام كل من صبري نخنوخ وسعد الصغير بالاتفاق على خطف المجني عليها وإجهاضها، وفقًا لما ورد بمذكرة التظلم المقدمة للنائب العام.

وطالب مقدم البلاغ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعادة فحص القضية في ضوء الأقوال الجديدة التي سيتم الإدلاء بها.

ويتزامن هذا البلاغ مع التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق مع نخنوخ، على خلفية المشاجرة التي شهدها أحد معارض السيارات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، وأسفرت عن صدور قرار رسمي بحبسه على ذمة التحقيقات.