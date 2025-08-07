غادة إبراهيم: خسرت دورًا أمام أحمد زكي في "معالي الوزير" لهذا السبب

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة غادة إبراهيم عن أبرز محطات حياتها، كاشفة عن تفاصيل شخصية وفنية لأول مرة، من بينها أسباب استبعادها من أحد أدوارها المهمة أمام الراحل أحمد زكي.

وقالت غادة إبراهيم في لقائها ببرنامج بودكاست "كلمة السر"، إن خسرتها دورًا مهمًا في فيلم "معالي الوزير" أمام الفنان الراحل أحمد زكي، شكل فارقًا في بدايتها الفنية، بعد أن فشلت في تجسيد مشهد يتطلب تدخين سيجارة، مؤكدة أنها لا تحب التدخين على الإطلاق وتطالب بتجريمه لما يسببه من أضرار صحية وإهدار للمال.

وأشارت إلى إنها بدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات، قبل أن تنتقل إلى السينما ثم المسرح والتلفزيون، مؤكدة أنها نجحت في تقديم نفسها كفنانة شاملة، قدمت الاستعراضات بجانب التمثيل والغناء.

وأكدت أنها تعرضت لتضييق وحصار فني لسنوات، لكنها عادت مؤخرًا إلى الساحة بمشاركتها في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، الذي عرض في رمضان 2025.

وشاركت غادة إبراهيم في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، الذي يتكون من 15 حلقة وعرض في رمضان 2025، بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، وألفت إمام. العمل من تأليف محمد رجاء، إخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج أمير شوقي.

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