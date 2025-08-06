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بالشورت.. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ بوسي.. ومي سليم تعلق (صور)

06:11 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    المطربة بوسي
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كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة بوسي أنظار متابعيها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت بوسي صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة صيفية، مرتدية "شورت"، والتي تفاعلت معها الفنانة مي سليم.

ونالت إطلالة بوسي إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "روح قلبي"، "ماما الأغنية"، "ما أروعك"، "قمر أوي"، "جميلة وشياكة يا نجمة"، "صوت مصر الأول".

قدمت المطربة بوسي والمطرب سعد لمجرد أغنية "الشقاوة" لفيلم الشاطر، كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل".

ويشارك في بطولة فيلم الشاطر، هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن، وإخراج أحمد الجندي.

المطربة بوسي المطربة بوسي على إنستجرام إطلالة بوسي بوسي بإطلالة صيفية
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