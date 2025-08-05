انتظرونا قريبا.. شريف منير يشوق الجمهور لعمل فني يجمعه مع أحمد السقا

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان شريف منير متابعيها وجمهورها على السوشيال ميديا أحدث ظهور له رفقة النجم أحمد السقا.

ونشر شريف صورة مع السقا عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "انتظرونا قريبا".

وكان شريف منير كشف في وقت سابق عن تعاونه مع المنتج تامر مرسي ببطولة عمل تليفزيوني في موسم دراما رمضان 2026.

ونشر شريف، صورة له مع تامر مرسي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بحمد الله تم التعاون بيني وبين شركة سينرچي والمنتج المتميز تامر مرسي على بطولة عمل من (العيار الثقيل).. إنتظرونا إن شاء الله في رمضان ٢٠٢٦".

يذكر أن، آخر مشاركات شريف منير الفنية كانت بفيلم "السرب" الذي عُرض بالسينمات عام 2024.

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