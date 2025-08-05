إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

آية سليم

خضعت الفنانة آية سليم لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية بأحد الشواطئ.

دارين حداد

نشرت الفنانة دارين حداد، صورا جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة خطفت بها الأنظار.

داليا البحيري

نشرت الفنانة داليا البحيري صورا جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها على البحر.

ريهام عبدالغفور

خضعت الفنانة ريهام عبدالغفور لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، وكانت الجلسة باللونين الأبيض والأسود وحازت على إعجاب متابعيها.

عباس أبو الحسن

نشر الفنان عباس أبو الحسن صورة جديدة عبر حسابه على انستجرام.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورا جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار.

كنزي عمرو دياب

نشرت كنزي عمرو دياب صورا جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة كاجول حازت على إعجاب متابعيها.

مريم الخشت

خضعت الفنانة مريم الخشت لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

هنا الزاهد

خضعت الفنانة هنا الزاهد لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، وظهرت بفستان أنيق خطفت به الأنظار.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبوضيف جلسة تصوير جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة من أحدث ظهور على السوشيال ميديا.