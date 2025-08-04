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أحدث جلسة تصوير جريئة لـ كنزي عمرو دياب وشقيقتها جنا تعلق (صور)

07:25 م الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    كنزي عمرو دياب
  • عرض 4 صورة
    كنزي عمرو دياب
  • عرض 4 صورة
    كنزي عمرو دياب
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كتب - معتز عباس:

شاركت كنزي ابنة المطرب عمرو دياب متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت كنزي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة، لتنال إعجاب شقيقتها جنا.

على جانب آخر، كان عمرو دياب، قد طرح مؤخرا كليب "خطفوني" بمشاركة ابنته جانا من ألبومه الجديد "ابتدينا".

خطفوني كلمات تامر حسين ولحن عمرو مصطفى وتوزيع أسامة الهندي وميكس وماستر أمير محروس.

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كنزي عمرو دياب كنزي ابنة عمرو دياب إطلالة كنزي عمرو دياب كنزي عمرو دياب على إنستجرام
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