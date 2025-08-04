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تامر عبدالمنعم يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

04:29 م الإثنين 04 أغسطس 2025

تامر عبدالمنعم يدلي بصوته

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كتبت- منال الجيوشي

أدلى الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بإحدى دوائر الدقي التابع لها.

ونشر تامر عبدالمنعم صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك من داخل اللجنة الفرعية وعلق عليها: "خليك إيجابي وشارك في الانتخابات".

وكان الفنان تامر عبدالمنعم قد علق على الضجة التي أثيرت في الآونة الأخيرة حول قضايا صناع المحتوى والذين يحاولون تشويه سمعة مصر وأبنائها.

وتقدم "عبدالمنعم" بالشكر والتقدير لرجال وزارة الداخلية تحت قيادة معالي وزير الداخلية اللواء محمد توفيق والذي أصدر أوامره بالقبض على كل من تسول له نفسه الإساءة بسمعة مصر والمصريين.

تامر عبدالمنعم يدلي بصوته تامر عبدالمنعم انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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