الثلاثاء.. عرض مسرحية "سايكو" على مسرح الأهرام

كتبت- منال الجيوشي

ينطلق يوم الثلاثاء المقبل العرض المسرحي "سايكو" وهو عمل كوميدي ساخر يدور داخل مستشفى للأمراض النفسية، ويطرح مجموعة من القضايا الاجتماعية والإنسانية التي تمس الواقع المصري والعربي، في إطار فانتازي يجمع الكوميديا والغناء والدراما الاستعراضية

المسرحية من تأليف وأشعار حمدي نوار، وموسيقى وألحان باسم عبد العزيز وتصميم ديكور د. أحمد شوقي، واستعراضات ماهر مفتاح وإخراج عصام سعد

المسرحية بطولة: ماجد علي، صافيناز محمد، نهال أحمد، إيمان أمين، محمد مصطفى، أحمد معروف، حسن مرسي، ويجسد كل منهم شخصية من شخصيات "عنبر المجانين" التي تحمل في طياتها أبعادًا إنسانية واجتماعية عميقة، رغم الطابع العبثي والكوميدي الظاهري

وتدور الأحداث حول الدكتورة "شاهيناز" مبعوثة اليونسكو، التي تصل إلى مستشفى للأمراض العقلية وتلتقي بالدكتور "سايكو" مدير المستشفي في محاولة لإدخال العلاج بالفنون إلى عالم المرضى النفسيين لتكتشف أن المجانين الخمسة يمتلكون مواهب مدهشة تبدأ من الغناء والتمثيل وتنتهي بالراب والصحافة والفيزياء النووية

يتميز العرض بمزيج من الكوميديا السوداء والتعليق الاجتماعي الحاد حيث يعكس كل مجنون قضية معاصرة، من بينها الفساد الإعلامي وهوس الشهرة وضياع العدالة والتأثيرات السلبية للتكنولوجيا

ومن المنتظر أن يُعرض "سايكو" على مسرح الأهرام، حيث تُجرى حاليًا بروفات مكثفة استعدادًا لخروج العمل إلى النور في صورة مختلفة، تجمع بين المتعة والدهشة والتفكير.