إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ تعليق عصام كاريكا على أزمة أغنية "أنا الذي"، معجبة تعانق تامر حسني على المسرح، أزمات أشعلت حفلات الساحل الشمالي، أحمد وفيق يرد على فيديو مفبرك يتهمه بتجارة الأعضاء، جيهان الشماشرجي تستمتع بإجازة الصيف وتسبح داخل البحر، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: