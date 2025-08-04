حدث بالفن | أزمات حفلات الساحل وورطة تامر حسني على المسرح والحالة الصحية لـ أنغام
12:05 ص الإثنين 04 أغسطس 2025
إعداد - معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ تعليق عصام كاريكا على أزمة أغنية "أنا الذي"، معجبة تعانق تامر حسني على المسرح، أزمات أشعلت حفلات الساحل الشمالي، أحمد وفيق يرد على فيديو مفبرك يتهمه بتجارة الأعضاء، جيهان الشماشرجي تستمتع بإجازة الصيف وتسبح داخل البحر، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:
منة عرفة جيهان الشماشرجي مدحت العدل عصام كاريكا محمد رمضان رحمة حسن أحمد وفيق حفلات الساحل الشمالي تامر حسني محمود سعد أنغام
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