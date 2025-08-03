محمد هنيدي عن أزمة التيك توكرز: "خلل كبير وخطر على أجيال كاملة"

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمد هنيدي عن رأيه في أزمة التيك توكرز والبلوجرز، بعد القبض على عددً منهم الفترة الحالية.

وكتب هنيدي تعليقًا على فيديو للإعلامي محمود سعد يتحدث فيه عن أزمة التيك توكرز: "المشكلة مش الذوق العام ولا فكرة تدخل الدولة. المشكلة أعمق بكتير، وهي إن نوع معين من المحتوى "الشعبوي"، اللي فيه حوار شعبي، شوية شتيمة، شوية إيحاءات جنسية، بقى بيعجب شرائح كبيرة جدًا من الناس. بصراحة، حتى إحنا ممكن نوقف ونتفرج، كفضول".

وأضاف: "الناس دي بقت مصدر جذب اكتر من السينما والتلفزيون، ومع كل لايك ومشاهدة، بيطلع ناس تانية تسيب شغلها وتقول: "أنا كمان هعمل ده"، في الأول بيبدأ لايف بسيط، ومع الوقت – ومع قلة الفلوس – الناس دي تبدأ تزوّد في الانحدار علشان تجيب مشاهدات، والكارثة؟ الجمهور موجود.

وتابع هنيدي: "تيك توك بقت المنصة الأولى في الشرق الأوسط ومصر، لو نزلت مول البستان أو مول أركان، هتلاقي ٧٠٪ من الناس عارفين التيك توكرز واحد واحد، بقى عندنا نجوم بيعملوا إعلانات، وبيتكرموا، وبيتصوروا في كل مهرجان".

وأكمل: "النتيجة؟.. العقل الجمعي للمجتمع بيتغيّر، الجيل الجديد بقى شايف إن ده هو "الصح"، وده هو النجاح. وناس كتير، رغم إنها مش قادرة تعمل زيه، لكن بتحس بإحباط واحد بيشقى ١٢ ساعة، والتاني بيشتم أهله وبيقول لفظ خارج ويكسب أكتر منه بـ ١٠ مرات".

وأتم: "أنا مش مع المنع، بس صعب ننفي إن في خلل كبير، خلل بيمسّ العقول، والوعي، وشكل المجتمع نفسه، التأثير حقيقي، وخطر جدًا على أجيال كاملة".

ومن جانبه رد عليه الإعلامي محمود سعد، وكتب: "رأي معتبر ودقيق يا صديقي ولمست القضية بدقة بكل تفاصيلها، وده الكلام المهم اللي ياريت يوصل علشان نقدر نعالج أمورنا لأن العلاج الصحيح دايما بيكون في فهم المشكلة ومحاولة وضع حلول.. شكرا يا هنيدي".

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