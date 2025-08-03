أصالة تهنئ ابنتها شام بعيد ميلادها: "أغلى استثماراتي"

كتبت- نوران أسامة:

هنأت الفنانة السورية أصالة نصري، ابنتها شام الذهبي، بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكتبت أصالة: "يا أمي، يا عمري، يا دنيتي الحنونة، يا أحلى وأغلى استثماراتي، يا ستّي اللي ما خذلتني يوم، يا فخري، يا شريكتي بالأمومة، يا صاحبة الفضل اللي لو عشت ألف حياة ما بردّ لك جزء من حنانك اللي فاق حناني، ومسؤوليتك اللي فازت على مسؤوليتي".

وتابعت: "يا أماني، يا هدية ربّي اللي أكرمني فيكي، لتكوني أمّه من بين مليون بنت. كل سنة وأنتِ سالمة يا روحي، الله يحفظك ويبعد عنك كل شر، ويقرّب منك كل خير، يا كلّ الخير، يا كلّ السعادة، يا كلّ الجمال، يا حلم كبير تحقق فيكي.

سنينك الجاية يا رب تكون بحلاوة قلبك، وروحك، وأخلاقك، وطموحك، وعطاءك إلنا كلنا، نحنا عيلتك اللي أنتِ قبلي حتى إلك أعظم الأفضال، الله يخليلي ياكي، يا صاحبة العيد، يا ملاكي".

أحيت الفنانة أصالة نصري حفلًا كبيرًا مساء أمس ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وبحضور أولادها الذين حرصوا على دعمها خلال الحفل.

وقدمت أصالة باقة من أبرز أغانيها وسط تصفيق وهتافات الجمهور، الذين رحبوا بها منذ لحظة صعودها.

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