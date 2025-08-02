بحضور نيللي وياسر جلال.. النجوم في حفل زفاف حفيدة فيروز

كتب- مروان الطيب:

كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن حضور حفل زفاف حفيدة الفنانة الراحلة فيروز، وسط حضور الأهل والأصدقاء ونجوم الوسط الفني.

نشرت بوسي شلبي صور ومقاطع فيديوهات من كواليس حفل الزفاف عبر حسابه على انستجرام، ظهرت خلالها مع عدد من نجوم الوسط الفني هم الفنان ياسر جلال، الفنانة لبلبة، الفنانة نيللي، الفنانة ماجدة زكي وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

وجاء من ضمن مقاطع الفيديوهات، فيديو لأبرز لقطات الفنانة الراحلة فيروز من حفل الزفاف وسط تأثر المتواجدين.

وحرصت بوسي شلبي على تهنئة العروسين وكتبت على الصور: "فيروز تزف حفيدتها نور أيمن جمجوم اليوم مبروووك ياغالين ايمن ودينا".