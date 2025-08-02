إعلان

بحضور نيللي وياسر جلال.. النجوم في حفل زفاف حفيدة فيروز

11:31 م السبت 02 أغسطس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    بوسي شلبي والفنانة ماجدة زكي
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف حفيدة فيروز بحضور نجوم الفن
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف حفيدة فيروز
  • عرض 11 صورة
    فيروز حاضرة بحفل زفاف حفيدتها
  • عرض 11 صورة
    كواليس حفل زفاف حفيدة فيروز بحضور نجوم الفن
  • عرض 11 صورة
    كواليس حفل زفاف حفيدة فيروز
  • عرض 11 صورة
    بوسي شلبي مع نجوم الفن من حفل زفاف حفيدة فيروز
  • عرض 11 صورة
    ياسر جلال ولبلبة والإعلامية بوسي شلبي
  • عرض 11 صورة
    نجوم الفن من حفل زفاف حفيدة فيروز
  • عرض 11 صورة
    بوسي شلبي والفنانة ماجدة زكي من حفل زفاف حفيدة فيروز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن حضور حفل زفاف حفيدة الفنانة الراحلة فيروز، وسط حضور الأهل والأصدقاء ونجوم الوسط الفني.

نشرت بوسي شلبي صور ومقاطع فيديوهات من كواليس حفل الزفاف عبر حسابه على انستجرام، ظهرت خلالها مع عدد من نجوم الوسط الفني هم الفنان ياسر جلال، الفنانة لبلبة، الفنانة نيللي، الفنانة ماجدة زكي وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

وجاء من ضمن مقاطع الفيديوهات، فيديو لأبرز لقطات الفنانة الراحلة فيروز من حفل الزفاف وسط تأثر المتواجدين.

وحرصت بوسي شلبي على تهنئة العروسين وكتبت على الصور: "فيروز تزف حفيدتها نور أيمن جمجوم اليوم مبروووك ياغالين ايمن ودينا".

زفاف حفيدة فيروز حفيدة فيروز ياسر جلال نيللي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان