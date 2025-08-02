وفاء عامر تتصدر التريند لهذا السبب

كتبت - نوران أسامة:

تصدرت الفنانة وفاء عامر، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد تداول أخبارا بشأن مغادرتها البلاد وسفرها إلى الخارج على خلفية الشائعات والجدل المثار حول تجارة الأعضاء.

ونفى المحامي هيثم حمدالله، دفاع الفنانة وفاء عامر، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مغادرتها البلاد وسفرها إلى الخارج، مؤكدًا أن موكلته متواجدة بمنزلها ولم تغادر مصر كما أُشيع.

وفي تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أكد المحامي أن الفنانة وفاء عامر على استعداد تام للمثول أمام جهات التحقيق في أي وقت حال استدعائها رسميًا، مشددًا على أن ما يتم ترويجه من شائعات لا يستند إلى أي دليل قانوني.

وأضاف: "من يملك دليلًا واحدًا ضد موكلتي فليتقدم به إلى جهات التحقيق، بدلًا من الانسياق وراء الشائعات وتريندات مواقع التواصل الاجتماعي"، لافتًا إلى أنه في حال ثبوت كذب البلاغات المقدمة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من قام بترويجها.

واختتم المحامي تصريحاته بمناشدة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة، وعدم نشر معلومات غير موثقة قد تعرّضهم للمساءلة القانونية.