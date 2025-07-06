كتبت- منال الجيوشي

انطلقت أولى فعاليات مهرجان مراسي تحت عنوان "ليالي مراسي"، أمس، الذي يستمر طوال فصل الصيف، وذلك برعاية مراسي البحر الأحمر.

وتألق النجم رامي صبري في حفل الافتتاح وقدم عددًا كبيرا من أغانيه التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، أبرزها: (غالي، الحب عيبنا، شطبنا، بحكي عليكي، غريب الحب، يمكن خير)

كما قدم بعض الأغاني الكلاسيكية لكل من كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

كما صعد النجم بهاء سلطان على خشبة المسرح، وسط تفاعل الجمهور، وقدم أشهر أغانيه مثل: يا ترى، وأنا مصمم، تعالى أدلعك، صاحبي، بالراحة يا شيخة، قوم أقف، أنا من غيرك، وأنا غلطان.

يذكر أن مهرجان مراسي "ليالي مراسي" يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية.