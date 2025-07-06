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1 أغسطس.. محمد حماقي يحيي حفلاً غنائيًا في الأردن

05:00 م الأحد 06 يوليو 2025

محمد حماقي

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كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد النجم محمد حماقي لإحياء حفل غنائي كبير في الأردن، وذلك يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس المقبل، على المسرح الجنوبي ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون.

وروجت الشركة المنظمة للحفل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ونشرت البوستر الدعائي.

يُذكر أن الفنان محمد حماقي أحيا مؤخرًا حفلًا ضمن فعاليات مهرجان موازين، وأقيم يوم السبت 21 يونيو على مسرح النهضة.

وشهدت فعاليات الدورة الـ20 من مهرجان موازين، مشاركة عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي، أبرزهم: شيرين عبدالوهاب، روبي، تامر عاشور، ومن لبنان: راغب علامة، وائل جسار، زياد برجي، نانسي عجرم، ديانا حداد، وميريام فارس.

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محمد حماقي حفل غنائي الأردن مهرجان جرش للثقافة والفنون
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