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نرمين الفقي تتصدّر محرك البحث "جوجل" بسبب أحدث ظهور لها على البحر

11:45 ص الأحد 06 يوليه 2025
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كتبت- نوران أسامة:

تصدّر اسم الفنانة نرمين الفقي محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك بعد نشرها أحدث صورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت نرمين في الصور بإطلالة صيفية جذابة على البحر، ولاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها.

وانهالت عليها التعليقات من المتابعين، وجاء بعضها كالتالي: "نجمة البحر"، "ملكة جمال الفن"، "جميلة وشباب دائم"، و"أحلى ست في الدنيا".

يُذكر أن الفنانة نرمين الفقي تشارك كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الدولية للأفلام الطويلة، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب لعام 2025.

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نرمين الفقي إنستجرام إطلالة صيفية
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