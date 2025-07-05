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10 صور جديدة.. أسما شريف منير مع زوجها من أحدث ظهور على السوشيال ميديا

11:29 م السبت 05 يوليو 2025
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    أسما شريف منير تشارك متابعيها اهتماماتها
  • عرض 11 صورة
    أسما شريف منير على إنستجرام
  • عرض 11 صورة
    أسما شريف منير مع زوجها
  • عرض 11 صورة
    أسما شريف منير من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
  • عرض 11 صورة
    أسما شريف منير من منزلها
  • عرض 11 صورة
    أسما شريف منير من أحدث ظهور
  • عرض 11 صورة
    أسما شريف منير في صورة عفوية
  • عرض 11 صورة
    أسما شريف منير وزوجها في صورة رومانسية
  • عرض 11 صورة
    أسما شريف منير
  • عرض 11 صورة
    منزل أسما شريف منير
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كتب- مروان الطيب:
شاركت أسما شريف منير، جمهورها مجموعة صور جديدة مع زوجها أحمد شامل عبر حسابها على "إنستجرام".

وكتبت أسما: " الفترة دي أنا مركّزة جدًا على شغلي والتطويرات اللي بعملها في عالم تاني. أنا حقيقي مؤمنة إن لما الواحدة بتشتغل من مكان هادي وجواها ثقة، بتعرف تاخد خطوات جريئة وتتعلم من كل تجربة. ربنا يبارك في اللي جاي ان شاء الله".

يذكر أن، أسما شريف منير، كشفت عن خبر زواجها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا الحمد لله اتجوزت، وده قرار جه بعد فترة طويلة من رحلة عشتها مع نفسي، من حاجات كتير أوي اتعلمتها، تجارب دخلت فيها، اختيارات وصلت لها".

أسما شريف منير أحمد شامل أسما منير
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