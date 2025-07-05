في 3 أيام.. إيرادات "أحمد وأحمد" تتجاوز 10 ملايين جنيه

كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو، فيلم "أحمد وأحمد" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، في موسم الصيف لعام 2025.

وحقق الفيلم في يومه الثالث الجمعة 4 يوليو إيرادا بلغ 4 ملايين و109 آلاف و872 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في 3 أيام 10 ملايين و830 ألفا و511 جنيها.

"أحمد وأحمد" أشرف على كتابته أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، إخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين ظهروا كضيوف شرف، بينهم: غادة عبدالرازق، طارق لطفي، رشدي الشامي، حاتم صلاح، أحمد عبدالوهاب، كريم سامي.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والأكشن، حول شاب يفقد خاله الذاكرة، ويكتشف أنه زعيم عصابة ومتورط في الكثير من الجرائم.







