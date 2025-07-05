25 صورة من حفل زفاف بسملة ابنة محمد فؤاد

كتبت- منى الموجي:

أقام المطرب محمد فؤاد مساء أمس الجمعة، حفلا كبيرا احتفالا بزفاف ابنته بسملة، وسط حضور عدد كبير من الأصدقاء المقربين من العروسين من داخل وخارج الوسط الفني.

وتأثر فؤاد عند رؤية ابنته مرتدية فستان الزفاف لأول مرة، وعبر عن سعادته، وقامت هي بتقبيل يده بينما قام بتقبيل رأسها ويدها، قائلا "إيه ده.. مش عايز حاجة من الدنيا تاني".

وخضعت بسملة وعريسها لجلسة تصوير رومانسية، قبل بدء الحفل، وظهرت مرتدية فستان زفافها الأبيض، وحرص هو على تقبيلها أكثر من مرة كما قام بتقبيل يدها.

كان اسم الفنان محمد فؤاد تصدر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مع قرب احتفاله بزفاف ابنته بسملة.