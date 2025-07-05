الزعيم عادل إمام يحتفل بزفاف حفيده بحضور نجوم المجتمع
12:00 ص السبت 05 يوليو 2025
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يحتفل النجم الكبير عادل إمام بزفاف حفيده عادل رامي إمام، الجمعة 4 يوليو، على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف، في حفل أسطوري يجمع الأهل والأصدقاء
واستقبل المخرج رامي إمام نجوم المجتمع و الأصدقاء في حفل زفاف نجله في فيلا الزعيم عادل إمام.
واحتفل حفيد عادل إمام بعقد قرانه في أجواء عائلية خلال شهر يونيو الماضي، وسط حضور المقربين من العائلة
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