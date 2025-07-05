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الزعيم عادل إمام يحتفل بزفاف حفيده بحضور نجوم المجتمع

12:00 ص السبت 05 يوليو 2025
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    عروس حفيد عادل إمام (3)
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    عروس حفيد عادل إمام (4)
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    عروس حفيد عادل إمام (2)
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    خطيبة حفيد عادل إمام
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    عروس حفيد عادل إمام (1)
  • عرض 14 صورة
    خطوبة حفيد عادل إمام
  • عرض 14 صورة
    خطيبة حفيد عادل إمام
  • عرض 14 صورة
    عقد قران حفيد الزعيم عادل إمام نجل المخرج رامي إمام
  • عرض 14 صورة
    عقد قران حفيد الزعيم عادل إمام (1)
  • عرض 14 صورة
    عقد قران حفيد الزعيم عادل إمام (2)
  • عرض 14 صورة
    عقد قران حفيد الزعيم عادل إمام
  • عرض 14 صورة
    حفيد الزعيم وعروسته
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    حفيد الزعيم وعروسته في حفل زفافهما
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يحتفل النجم الكبير عادل إمام بزفاف حفيده عادل رامي إمام، الجمعة 4 يوليو، على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف، في حفل أسطوري يجمع الأهل والأصدقاء

واستقبل المخرج رامي إمام نجوم المجتمع و الأصدقاء في حفل زفاف نجله في فيلا الزعيم عادل إمام.

واحتفل حفيد عادل إمام بعقد قرانه في أجواء عائلية خلال شهر يونيو الماضي، وسط حضور المقربين من العائلة

حفيد الزعيم رامي إمام عادل إمام
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