إعلان

بإطلالة جريئة.. ابنة عمرو دياب تلتقط صورا مع "جرار زراعي"

03:52 م الجمعة 04 يوليو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    كنزي عمرو دياب (3)
  • عرض 3 صورة
    كنزي عمرو دياب (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

شاركت كنزي ابنة النجم عمرو دياب، صورا جديدة لها مع "جرار زراعي" من أحدث ظهور.

ونشرت كنزي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "انتي سكر أصلا، إيه القمر ده، حلوة أوي، عسل يا كنزي، ماس على ياقوت".

على جانب آخر، طرح النجم عمرو دياب، ألبومه الجديد "ابتدينا"، وذلك في أول تعاون له مع سوني ميوزيك العالمية.

ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد 15 أغنية "ابتدينا" تنوعت بين الرومانسي، الإيقاعي، والدرامي، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

كنزي عمرو دياب إنستجرام كنزي عمرو دياب جرار زراعي إطلالة كنزي عمرو دياب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان