بإطلالة جريئة.. ابنة عمرو دياب تلتقط صورا مع "جرار زراعي"

كتب- هاني صابر:

شاركت كنزي ابنة النجم عمرو دياب، صورا جديدة لها مع "جرار زراعي" من أحدث ظهور.

ونشرت كنزي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "انتي سكر أصلا، إيه القمر ده، حلوة أوي، عسل يا كنزي، ماس على ياقوت".

على جانب آخر، طرح النجم عمرو دياب، ألبومه الجديد "ابتدينا"، وذلك في أول تعاون له مع سوني ميوزيك العالمية.

ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد 15 أغنية "ابتدينا" تنوعت بين الرومانسي، الإيقاعي، والدرامي، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.