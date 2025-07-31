أمينة خليل تستمتع بإجازة الصيف وزوجها يلتقط صورا لها

كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة أمينة خليل، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من رحلة استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت أمينة، الصور التي التقطها لها زوجها المصور أحمد زعتر، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسل، برنسيسة، تحفة بجد، ما شاء الله، قمر، حلوة يا أمينة".

يذكر أن، أمينة خليل تزوجت من المصور أحمد زعتر في 30 مايو الماضي.