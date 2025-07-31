بالصور.. بدء عزاء لطفي لبيب وحضور سوسن بدر وشيري عادل

كتب- هاني صابر:

بدأ عزاء الفنان الراحل لطفي لبيب، منذ قليل، المقام بكنيسة ماري مرقس في منطقة مصر الجديدة.

وحضر عزاء لطفي لبيب من نجوم الفن سوسن بدر وشيري عادل، ويتوافد الفنانين لتقديم واجب العزاء.

وشُيعت جنازة لطفي لبيب، اليوم الخميس في كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، وسط حضور واسع لنجوم الفن ومحبيه.

وكان من بين الحاضرين الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ووزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، إلى جانب عدد من الفنانين، من بينهم: صبري فواز، محمود حميدة، مراد مكرم، سلوى محمد علي، مجدي أحمد علي، طارق النهري، حمزة العيلي، ومنير مكرم.

ورحل الفنان لطفي لبيب عن عالمنا أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وقدّم الراحل خلال مسيرته الفنية عشرات الأعمال البارزة، وتميز بخفة ظله وبراعته في تقديم الأدوار الكوميدية، ليصبح أحد أبرز نجوم الكوميديا في السينما والدراما المصرية.

ومن أشهر أعماله: "عسل أسود"، "صاحب السعادة"، "النوم في العسل"، "السفارة في العمارة"، "كده رضا"، "في محطة مصر"، "ليلة سقوط بغداد"، "صاحب صاحبه"، "جاءنا البيان التالي"، و"الثلاثة يشتغلونها".