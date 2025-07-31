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وداع مهيب للفنان لطفي لبيب من كنيسة مارمرقس بحضور نجوم الفن

02:20 م الخميس 31 يوليه 2025
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    تشيع جثمان الفنان لطفي لبيب إلى مثواه الأخير_4
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كتبت- سهيلة أسامة:

خيّم الحزن على الوسط الفني خلال مراسم تشييع جثمان الفنان الراحل لطفي لبيب، والتي أُقيمت اليوم في كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، وسط حضور واسع لنجوم الفن ومحبيه.

وكان من بين الحاضرين الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

كما حرص وزير الثقافة، أحمد فؤاد هنو، على تقديم واجب العزاء، إلى جانب عدد من الفنانين، من بينهم: صبري فواز، محمود حميدة، مراد مكرم، سلوى محمد علي، مجدي أحمد علي، طارق النهري، حمزة العيلي، ومنير مكرم.

ورحل الفنان لطفي لبيب عن عالمنا أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

قدّم الراحل خلال مسيرته الفنية عشرات الأعمال البارزة، وتميز بخفة ظله وبراعته في تقديم الأدوار الكوميدية، ليصبح أحد أبرز نجوم الكوميديا في السينما والدراما المصرية.

ومن أشهر أعماله: "عسل أسود"، "صاحب السعادة"، "النوم في العسل"، "السفارة في العمارة"، "كده رضا"، "في محطة مصر"، "ليلة سقوط بغداد"، "صاحب صاحبه"، "جاءنا البيان التالي"، و"الثلاثة يشتغلونها".

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جنازة لطفي لبيب لطفي لبيب كنيسة مارمرقس نجوم الفن
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