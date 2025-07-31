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بالصور| خروج جثمان الفنان لطفي لبيب من كنيسة مارمرقس

01:48 م الخميس 31 يوليو 2025
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    لحظة تشييع جثمان الراحل لطفي لبيب
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    من جنازة الراحل لطفي لبيب
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    من جنتزة الفنان الراحل لطفي لبيب
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    تشييع جثمان الفنان لطفي لبيب
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كتبت- نوران أسامة:

شُيّع منذ قليل جثمان الفنان الكبير لطفي لبيب إلى مثواه الأخير من كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، وسط حضور عدد من نجوم الفن.

وحرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء وتوديع الفنان الراحل، كان في مقدمتهم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إلى جانب الفنانين: صبري فواز، محمود حميدة، مراد مكرم، سلوى محمد علي، مجدي أحمد علي، أسامة منير، طارق النهري، حمزة العيلي، منير مكرم، وبشرى.

ورحل الفنان لطفي لبيب عن عالمنا أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

قدّم الراحل خلال مسيرته الفنية عشرات الأعمال البارزة، وتميز بخفة ظله وبراعته في تقديم الأدوار الكوميدية، ليصبح أحد أبرز نجوم الكوميديا في السينما والدراما المصرية.

ومن أشهر أعماله: "عسل أسود"، "صاحب السعادة"، "النوم في العسل"، "السفارة في العمارة"، "كده رضا"، "في محطة مصر"، "ليلة سقوط بغداد"، "صاحب صاحبه"، "جاءنا البيان التالي"، و"الثلاثة يشتغلونها".

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