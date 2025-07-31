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25 صورة من عزاء شقيق المخرج خالد جلال

12:35 ص الخميس 31 يوليه 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    ادوارد يقدم واجب العزاء
  • عرض 25 صورة
    المخرج خالد جلال يستقبل المعزين في وفاة شقيقه
  • عرض 25 صورة
    المخرج خالد جلال يستقبل المعزين في وفاة شقيقه
  • عرض 25 صورة
    المخرج خالد جلال يقرأ لشقيقه الفاتحة ويدعو له بالرحمة
  • عرض 25 صورة
    ايهاب فهمي يواسي خالد جلال بعد رحيل شقيقه
  • عرض 25 صورة
    الفنان منير مكرم يصل عزاء شقيق خالد جلال
  • عرض 25 صورة
    حجاج عبدالعظيم يصل عزاء شقيق خالد جلال
  • عرض 25 صورة
    خالد جلال يستقبل المعزين في وفاة شقيقه
  • عرض 25 صورة
    خالد يوسف في عزاء شقيق خالد جلال
  • عرض 25 صورة
    رامي امام يقدم واجب العزاء
  • عرض 25 صورة
    سامي مغاوري في عزاء شقيق خالد جلال
  • عرض 25 صورة
    شريف منير في عزاء شقيق خالد جلال
  • عرض 25 صورة
    المخرج خالد جلال يستقبل المعزين في وفاة شقيقه
  • عرض 25 صورة
    صلاح عبدالله يحتضن خالد جلال وياوسيه في شقيقه
  • عرض 25 صورة
    عزاء حسن جلال رشدي شقيق المخرج خالد جلال
  • عرض 25 صورة
    صلاح عبد الله في عزاء شقيق المخرج خالد جلال
  • عرض 25 صورة
    عماد زيادة يصل عزاء شقيق خالد جلال
  • عرض 25 صورة
    عمرو عبدالعزيز يقدم واجب العزاء في وفاة شقيق خالد جلال
  • عرض 25 صورة
    محمد الصاوي يقدم واجب العزاء في وفاة شقيق خالد جلال
  • عرض 25 صورة
    بيومي فؤاد يقدم واجب العزاء
  • عرض 25 صورة
    نضال الشافعي يقدم واجب العزاء في وفاة شقيق خالد جلال
  • عرض 25 صورة
    وزير الثقافة أ حمد فؤاد هنو يصل عزاء المخرج شقيق المخرج جلال
  • عرض 25 صورة
    عزاء حسن جلال رشدي شقيق المخرج خالد جلال
  • عرض 25 صورة
    محمد ممدوح ومحمد الكيلاني في عزاء شقيق خالد جلال
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كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد

توافد عدد كبير من نجوم الفن، مساء أمس الأربعاء، على عزاء حسن شقيق المخرج خالد جلال، الذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين.

استقبل خالد جلال المعزين من نجوم الفن الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء والمواساة، أبرزهم وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التثميلية، والمخرج رامي إمام، وأصدقائه المقربين من الفنانين.

حضر العزاء عددًا من نجوم الفن، لتقديم واجب المواساة، أبرزهم الفنان إدوارد والمطرب محمد الكيلاني، الفنان محمد ممدوح، الفنان منير مكرم، الفنانة ليلى عز العرب، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان محمد رياض وزوجته الفنان رانيا محمود ياسين، والفنان أحمد فتحي، الفنان عمرو عبدالعزيز، الفنان محمد الصاوي، الفنان نضال الشافعي، الفنان عماد زيادة، المخرج رامي إمام، الفنان أحمد بدير، الفنان بيومي فؤاد، الفنان حجاج عبدالعظيم، وغيرهم.

رحل عن عالمنا الاثنين الماضي، حسن شقيق المخرج خالد جلالل، حيث شُيّع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير، وذلك من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

شهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، جاء في مقدمتهم: أحمد السقا، منير مكرم، محسن منصور، ميمي جمال، نضال الشافعي، أحمد رزق، أحمد صيام، عفاف مصطفى، والكابتن عصام الحضري، ، وغيرهم من الأصدقاء والمقربين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء.

يُعد المخرج خالد جلال واحدًا من أبرز رموز الحركة المسرحية في مصر، وُلد في 3 نوفمبر 1963، وبدأ مشواره الفني من خلال مسرح الجامعة بكلية التجارة بجامعة القاهرة، حيث أسّس فرقة "لقاء المسرحية" وقدّم من خلالها عددًا من العروض، بعضها من تأليفه.

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