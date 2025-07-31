25 صورة من عزاء شقيق المخرج خالد جلال

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد

توافد عدد كبير من نجوم الفن، مساء أمس الأربعاء، على عزاء حسن شقيق المخرج خالد جلال، الذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين.

استقبل خالد جلال المعزين من نجوم الفن الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء والمواساة، أبرزهم وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التثميلية، والمخرج رامي إمام، وأصدقائه المقربين من الفنانين.

حضر العزاء عددًا من نجوم الفن، لتقديم واجب المواساة، أبرزهم الفنان إدوارد والمطرب محمد الكيلاني، الفنان محمد ممدوح، الفنان منير مكرم، الفنانة ليلى عز العرب، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان محمد رياض وزوجته الفنان رانيا محمود ياسين، والفنان أحمد فتحي، الفنان عمرو عبدالعزيز، الفنان محمد الصاوي، الفنان نضال الشافعي، الفنان عماد زيادة، المخرج رامي إمام، الفنان أحمد بدير، الفنان بيومي فؤاد، الفنان حجاج عبدالعظيم، وغيرهم.

رحل عن عالمنا الاثنين الماضي، حسن شقيق المخرج خالد جلالل، حيث شُيّع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير، وذلك من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

شهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، جاء في مقدمتهم: أحمد السقا، منير مكرم، محسن منصور، ميمي جمال، نضال الشافعي، أحمد رزق، أحمد صيام، عفاف مصطفى، والكابتن عصام الحضري، ، وغيرهم من الأصدقاء والمقربين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء.

يُعد المخرج خالد جلال واحدًا من أبرز رموز الحركة المسرحية في مصر، وُلد في 3 نوفمبر 1963، وبدأ مشواره الفني من خلال مسرح الجامعة بكلية التجارة بجامعة القاهرة، حيث أسّس فرقة "لقاء المسرحية" وقدّم من خلالها عددًا من العروض، بعضها من تأليفه.

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