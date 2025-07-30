بيومي فؤاد وحجاج عبدالعظيم يقدمان واجب العزاء في وفاة شقيق خالد جلال

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

أقيم مساء اليوم الأربعاء، عزاء شقيق المخرج خالد جلال، في مسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين.

واستقبل خالد جلال المعزين من نجوم الفن الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء والمواساة في شقيقه الراحل حسن جلال

وقدم وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، واجب العزاء والمواساة في رحيل شقيق المخرج خالد جلال.

ووصل العزاء الفنان بيومي فؤاد والفنان حجاج عبدالعظيم، لتقديم واجب العزاء.

حضر العزاء عددًا من نجوم الفن، لتقديم واجب المواساة، أبرزهم الفنان إدوارد والمطرب محمد الكيلاني، الفنان محمد ممدوح، الفنان منير مكرم، الفنانة ليلى عز العرب، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان محمد رياض وزوجته الفنان رانيا محمود ياسين، والفنان أحمد فتحي، الفنان عمرو عبدالعزيز، الفنان محمد الصاوي، الفنان نضال الشافعي، الفنان عماد زيادة، المخرج رامي إمام، الفنان أحمد بدير،

رحل عن عالمنا يوم الإثنين الماضي، حسن شقيق المخرج خالد جلالل، حيث شُيّع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير، وذلك من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

شهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، جاء في مقدمتهم: أحمد السقا، منير مكرم، محسن منصور، ميمي جمال، نضال الشافعي، أحمد رزق، أحمد صيام، عفاف مصطفى، والكابتن عصام الحضري، ، وغيرهم من الأصدقاء والمقربين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء.

يُعد المخرج خالد جلال واحدًا من أبرز رموز الحركة المسرحية في مصر، وُلد في 3 نوفمبر 1963، وبدأ مشواره الفني من خلال مسرح الجامعة بكلية التجارة بجامعة القاهرة، حيث أسّس فرقة "لقاء المسرحية" وقدّم من خلالها عددًا من العروض، بعضها من تأليفه.

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